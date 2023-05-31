Врачи из Южной Кореи в Кыргызстане проведут бесплатные осмотры и лечения

Сегодня, 31 мая 2023 года, прошла встреча министра здравоохранения КР Гулнары Баатыровой с консулом посольства Республики Корея в КР Пак Ки Сок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На встрече консул Республики Корея в КР г-н Пак Ки Сок проинформировал, что Благотворительный фонд "СеулАсан" с 16 по 19 июля планирует провести в Бишкеке бесплатные медицинские услуги и помощь тем, кто нуждается в обследовании и лечении. Этот важный инициативный проект направлен на улучшение доступности медицинской помощи и поддержки населения Кыргызской Республики.

По предварительным данным около 90 врачей-волонтеров, различных профилей: хирурги, кардиологи, стоматологи, ЛОР, офтальмологи, аллергологи, пластические хирурги, педиатры будут проводить обследования и оказывать медицинскую помощь и консультации кыргызстанцам совершенно бесплатно. Корейские специалисты привезут с собой необходимые лекарственные средства и оборудование необходимые для операций и обследований.

Министр здравоохранения КР Гульнара Баатырова, выразила благодарность консулу Кореи за поддержку и заинтересованность в улучшении медицинской помощи в Кыргызстане. Она отметила, что прибытие врачей-волонтеров станет еще одним шагом в развитии и укреплении двусторонних отношений в области медицины и повышении качества здравоохранения КР".