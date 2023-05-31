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В Базар-Коргоне задержан подозреваемый в убийстве односельчанина

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- Бермет Таалайбекова
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В Базар-Коргоне задержан подозреваемый в убийстве односельчанина. Об этом сообщает УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, в милицию обратился 40-летний житель села Монол, который сообщил о том, что 26 мая 2023 года около 22:00 в доме односельчанина было обнаружено безжизненное тело его 51-летнего брата со следами физического насилия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) УК КР.

В результате оперативно-розыскной деятельности, в качестве подозреваемого был задержан 49-летний житель данного села, который был водворён в ИВС.

В ходе расследования было установлено, что на трупе имелись переломы, кровоподтеки. Подозреваемый Х.А. в своих показаниях он заявил, что 26 мая 2023 года около 20:00 он распивал дома алкоголь со своим 51-летним односельчанином, вступил в пьяную ссору, бил и пинал по голове и телу, в результате чего тот скончался.


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URL: https://www.vb.kg/430014
Теги:
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область, задержание, убийство
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