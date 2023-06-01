Александринский театр начинает сотрудничать с Кыргызстаном

Национальный драматический театр России (Александринский театр) начинает полномасштабное сотрудничество с Кыргызстаном. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в КР.

"Старт перспективному партнерству дадут директор Национального драматического театра России Сергей Емельянов и Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбек Максутов. Подписание меморандума состоится 1 июня в городе Чолпон-Ата.

"Александринский театр сегодня развивает ряд творческо-просветительских инициатив в содружестве с государствами-партнерами. В Бишкеке мы планируем провести Национальную театральную школу для управленческих кадров и актерский интенсив. Проектный подход в театральной сфере, лучшие практики многонациональной российской сцены и профильные образовательные программы в России мы обсудим со студентами творческих вузов Киргизской Республики. Востребованный формат Школы мы реализуем вместе с Санкт-Петербургским государственным университетом и Российским государственным институтом сценических искусств", - отметил директор Александринского театра.

Перспективы сотрудничества директор Александринского театра обсудит за круглым столом с руководителями театрально-концертных организаций Кыргызской Республики".