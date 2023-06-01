На российско-украинской границе завязался бой. Границу РФ прорвали танки

Утром 1 июня на границе России и Украины в районе города Шебекино завязался бой. Границу РФ прорвали танки, сообщает СМИ.

Сообщается, что утром граница Белгородской области была прорвана танками. Атаку со стороны Украины в районе пропускного пункта "Шебекино" пытались сдержать пограничники ФСБ и солдаты Минобороны РФ - всего около 20 пограничников и 20 срочников.

По словам очевидцев, у поселка Маслова Пристань (15 км от Белгорода) перекрыта дорога в сторону города Шебекино. На данный момент активные боевые действия прекратились, слышны "одиночные выстрелы и взрывы".

Напомним, этой ночью город находился под массированным обстрелом, часть жителей самостоятельно покидает территорию.

Власти региона и Минобороны РФ пока комментируют ситуацию.