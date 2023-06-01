Погода
$ 87.55 - 88.17
€ 93.94 - 94.94

На российско-украинской границе завязался бой. Границу РФ прорвали танки

199  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Утром 1 июня на границе России и Украины в районе города Шебекино завязался бой. Границу РФ прорвали танки, сообщает СМИ.

Сообщается, что утром граница Белгородской области была прорвана танками. Атаку со стороны Украины в районе пропускного пункта "Шебекино" пытались сдержать пограничники ФСБ и солдаты Минобороны РФ - всего около 20 пограничников и 20 срочников.

По словам очевидцев, у поселка Маслова Пристань (15 км от Белгорода) перекрыта дорога в сторону города Шебекино. На данный момент активные боевые действия прекратились, слышны "одиночные выстрелы и взрывы".

Напомним, этой ночью город находился под массированным обстрелом, часть жителей самостоятельно покидает территорию.

Власти региона и Минобороны РФ пока комментируют ситуацию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430036
Теги:
граница, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  