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Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Садыра Жапарова на свою инаугурацию

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Садыр Жапаров тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах, пожелав дальнейшего процветания и развития братскому турецкому народу.

В свою очередь Президент Турции, поблагодарив за теплые пожелания, пригласил Садыра Жапарова на церемонию инаугурации.

Лидеры стран также обсудили актуальные направления кыргызско-турецкого двустороннего сотрудничества и перспективы совместного взаимодействия".


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URL: https://www.vb.kg/430040
Теги:
Садыр Жапаров, Реджеп Эрдоган, инаугурация
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