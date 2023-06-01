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В ПС ГКНБ пояснили скопление автомобилей перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный"

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Пограничная служба ГКНБ КР сообщает, что пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

По состоянию на 14:00 часов наблюдается скопление транспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек-автодорожный".

"Это связано с увеличением вывоза сельскохозяйственной продукции за пределы КР.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений людей и автотранспортных средств не зафиксировано.

Отметим, что со стороны ПС ГКНБ КР ограничений при прохождении пограничного контроля для грузоперевозчиков нет.

Жалоб и претензий со стороны водителей и грузоперевозчиков к Пограничной службе ГКНБ КР не зафиксировано"


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URL: https://www.vb.kg/430041
Теги:
граница, Казахстан, сельское хозяйство, Кыргызстан
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