В Оше празднично отмечают Международный день защиты детей

В Оше сегодня состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба мэрии южной столицы КР.

На территории городского реабилитационного центра для детей с ОВЗ состоялась праздничная программа с участием студентов и учащихся городских школ, волонтеров и аниматоров. На мероприятии собравшихся поздравили заместитель мэра города Ош Замир Юсупов, начальник УВД города Ош Марлис Асанов, представители координации здравоохранения города Ош. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организована акция по оказанию материальной помощи.

Кроме того, в городском парке отдыха имени Токтогула Сатылганова состоялась масштабная концертная программа с участием танцевальных коллективов, музыкальных групп, ростовых кукол, сказочных героев, аниматоров, раздаче мороженного. Также для всех пришедших на праздник детей Городских комитетом по физической культуре и спорту организованы спортивные соревнования по шахматам, шашкам, тогуз коргоол, перетягиванию каната, игры на батуте. Победители, а также более 1000 участникам спортивных состязаний вручены подарки и игрушки.

Кроме того, в парке со стороны общественных организаций и благотворительных фондов также организованы праздничные мероприятия с конкурсами, творческими и интеллектуальными играми для детей с ОВЗ, малоимущих и социально уязвимых семей. Победители и призеры конкурса награждены призами и подарками.