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Как выпускнику вуза КР не чувствовать себя "белой вороной" в РК

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Многополярность, о которой говорится в последнее время не мало, судя по настроению участников прошедшего форума ЕАЭС, - свершившийся факт.

Если углубляться, то проблема в другом: как реализовать различные кейсы и практики и двигаться вперед к достижению конкретной цели? И как, к примеру, в огромном мире образовательных стандартов найти то, что объединит преподавателей и студентов в странах ЕАЭС.

Образование без границ

На специальной секции, посвященной образовательным процессам в ЕАЭС, - как в обычной студенческой аудитории перед сдачей экзамена или защиты: большой экран, место для президиума и конторка для выступающего… Еще задолго до начала работы "великовозрастные студенты" не скрывали своего волнения:

- А вот тут все понятно? Не перегружаем цифрами?, - спрашивала именитая докладчица свою коллегу.

- Думаю, нет, но идея интересная… Может быть, не сразу все поймут, нужно время…

А времени у нас катастрофически мало. Речь идет о том, кто будет в относительно недалеком будущем лечить, строить, воспитывать, кто вольется в ряды профессиональных кадров на огромном пространстве территорий, входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз включает пять стран, еще три страны являются наблюдателями - прим. автора).

Важно, чтобы в ЕАЭС в ближайшее время заработали если не единые стандарты образования, то условия, благодаря которым специалист с казахстанским дипломом не будет чувствовать себя "белой вороной" в Кыргызстане или, наоборот, кыргызский выпускник в Казахстане.

Для этого ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Чинара Адамкулова предложила активнее внедрять новые сетевые программы, которые значительно расширят возможности для сотрудничества стран - участниц ЕАЭС:

"Сетевые программы - это большая, уникальная возможность для студентов. Прежде всего, это межкультурные связи", - отметила ректор Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики.

"Международное сотрудничество вузов вбирает в себя новые сферы, развиваются и совершенствуются механизмы, появляются новые задачи и инструменты, но сохраняется преемственность приоритетов, принципов и целей. Формирование общего образовательного пространства рассматривается как условие расширения и углубления всех форм отношений между государствами ЕАЭС", - сказал принимавший участие в обсуждении евразийской интеграции ректор Ереванского государственного университета Оганнес Оганнисян.

"Интеграция технического образования - это вопрос сегодняшнего дня, а интеграция в гуманитарных областях - это взаимодействие будущего", - отметил ректор Белорусского государственного экономического университета Алексей Егоров.

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Унификация и мобильность!

Во время дискуссии ректоры ведущих вузов ЕАЭС говорили и о проблемах в образовательной среде:

"Нам на евразийском пространстве надо серьезно заняться вопросами как студенческой, так и преподавательской мобильности. Она есть, конечно, эта мобильность, но, думаю, что она абсолютно недостаточна и неравноценна. Здесь все мы недорабатываем", - сказал ректор Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов.

"Мы до сих пор не сумели унифицировать наши системы по подготовке кадров, <…> по признанию взаимных степеней и ученых званий", - прокомментировал проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета Константин Козадаев.

"Поскольку растет взаимозависимость экономики, рынков труда, растет и необходимость в специалистах, способных успешно работать на международном уровне, обладающих компетенциями, предоставляющими им конкурентное преимущество. Подготовить таких специалистов могут вузы, ориентированные на транснациональную модель образования", - добавил ректор Ереванского государственного университета Оганнес Оганнисян.

Общие магистерские программы - как панацея

Во время дискуссии участники договорились о создании единой магистерской программы среди вузов ЕАЭС. Подвел итоги председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович:

"Евразийская экономическая комиссия приветствует подписание соглашения о консорциуме в области евразийской интеграции между ведущими вузами государств - членов Евразийского союза, заключаемое на полях саммита. Убежден, что положительным импульсом станет создание совместной магистерской программы в расширении сотрудничества и направлении целевой подготовки высококвалифицированных кадров, что внесет существенный вклад в экономическое и научно-техническое развитие Евразийского экономического союза".

Источник: "ВЭС24"


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URL: https://www.vb.kg/430048
Теги:
вуз, образование, СНГ
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