"У нас свои ценности": почему кыргызстанцам не нравится ЛГБТ-шная повестка

Недавно кыргызстанцы с изумлением узнали, что комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом и малярией (СКК) внушительную часть средств, предназначенных для борьбы с опасными инфекциями, направлял на проведение различных мероприятий для ЛГБТ-сообщества республики. Разгорелся скандал, приведший к расформированию органа, состоявшего сплошь из представителей НПО и международных организаций.

Скандал с грантом Глобального фонда начался с того, что выяснилось, что из $29 млн, выделенных в качестве гранта Глобальным фондом на борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, как минимум $4,5 млн (свыше 15%) ушли на "администрирование проекта". При этом, как оказалось, этими средствам финансировались различные мероприятия ЛГБТ. Более того, грант предусматривал выделение $884 тысяч на "профилактику мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами".

Депутатам, поднявшим эту проблему в Жогорку Кенеше, такое целевое использование донорских средств не понравилось. Как и состав комитета, в который вошли большей частью грантополучатели. Народные избранники сочли это конфликтом интересов, поскольку вряд ли члены комитета стали бы оспаривать приоритеты тех, кто дает деньги на их собственные проекты.

В итоге страновой комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, профилирующийся на поддержке ЛГБТ-сообществ был расформирован. Вместе с тем, этот инцидент стал подтверждением того, что продвижение западной повестки, основанной на поддержке представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, в Кыргызстане идет по всем фронтам.

И процесс этот щедро спонсируется различными международными институтами, как приоритетный. Более того, представителей ЛГБТ-сообщества в нашей стране пытаются не просто нормализовать, но сделать привилегированной группой, чьи интересы намного важнее чем, например, интересы детей, страдающих от опасных инфекционных заболеваний.

При этом, "передовые" идеи либерального Запада жестко противопоставляются традиционным ценностям Кыргызстана. Преданность обычаям своего народа приравнивается к невежеству, уважение к возрасту обесценивается, стремление к созданию семьи из женщины и мужчины высмеивается. Программа внедрения ЛГБТ-повестки в республике строится на усугублении естественного конфликта между поколениями. Эти противоречия максимально углубляются, между отцами и детьми создается пропасть. Так кыргызов хотят отрезать от своего прошлого, лишить связей с корнями, чтобы со временем взрастить поколение манкуртов, покорных западным неоколонистам.

К слову, пропаганда гомосексуализма сегодня вышла на новый уровень. Если на первоначальном этапе, лет десять назад, основной акцент делался на поддержку ЛГБТ-людей, которых якобы угнетают в Кыргызстане, то сегодня нетрадиционные нарративы пытаются вписать в саму историю кыргызского народа. Теперь представители сексуальных меньшинств уверенно чувствуют себя, по крайней мере, в Бишкеке. Они расширяют сферы влияния в том числе за счет социальных сетей, где продвигается идея о том, что нетрадиционные ценности - это едва ли не основа кыргызской нации. Так во всяком случае считают основатели инстаграм-группы "Квиркыз", ссылающиеся на то, что 40 девушек, упоминающихся в легенде о происхождении кыргызов, были лесбиянками.

Кроме того, в нашей стране стали проводить и масштабные мероприятия, посвященные ЛГБТ. Так в марте 2023 года в Кыргызстане прошел IV (!) форум "Центрально-Азиатской ЛГБТ+ Платформы". Финансирование этой "радужной" тусовки оплатило связанное с Госдепом США Агентство по международному развитию (USAID).

Активное гей-лобби Запада в нашем регионе на самом деле нацелено вовсе не на решение проблем гомосексуалов. Это не просто способ сломать культурно-нравственные традиции, подавить историческую самобытность, это механизм давления на местные элиты, поскольку сексменьшинства в традиционных обществах по своей природе протестны и их можно использовать как рычаг дестабилизации обстановки. Это пятая колонна, которая создается для сдерживания и при необходимости для смены политических режимов, неугодных Западу.

Для простого народа Кыргызстана вся эта неолиберальная повестка чужда.

"Буквально сегодня в новостях показывали, что в Европе проходит чемпионат по сексу. Не дай Бог нам такое! Нельзя эти вещи допускать, мы - не Европа, мы - восточная, мусульманская страна. Но нам никак нельзя пропускать эти вещи. У нас свои семейные традиции, религия, не в коем случае нельзя позволять продвигать ЛГБТ повестку в Кыргызстане. Не нужны нам золотые горы, мы лучше будем на воде и лепешке, но сохранив свои традиции ", - общественный деятель Анвар Сартаев.

Он убежден, что постоянное раскачивание темы ЛГБТ вызывает у людей раздражение и негативную реакцию.

"У нас есть свои ценности, стыд и совесть. Наши родители выиграли войну, подняли страну из руин. Поддержка таких, навязанных Западом "ценностей" - это предательство нашего прошлого, наших традиций, самих себя. Нам это не подходит", - считает Сартаев.

По его словам, пропаганда ЛГБТ-ценностей ведет к деградации института брака, создает в обществе демографические проблемы, подрывает роль родителей в воспитании детей.

В принципе, это уже происходит в странах Запада. Население там катастрофически стареет, а молодежь не нацелена на создание семей и последующее воспроизведение. Похоже на жуткий эксперимент, в котором сначала людей превращают в деградантов, не знающих прошлого и лишенных будущего, а затем просто истребляю. Но мы-то ведь не подопытные кролики.