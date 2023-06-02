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МЦР запустило социальную акцию: "Детям – сладости, родителям – ОЭП"

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Министерство цифрового развития КР в Международный день защиты детей запустило социальную акцию: "Детям – сладости, родителям – ОЭП". Акция проводилась впервые и охватывала ЦОНы Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках проводимой акции, сотрудники Министерства, Департамента регистрации населения, ГП "Инфоком" и ГУ "Тундук" организовали детские праздники в столичных ЦОН с участием аниматоров. Работники вручали каждому пришедшему ребенку в ЦОН сладости и воздушный шарик, а родителям и всем желающим – облачную электронную подпись (ОЭП).

По итогам акции, сотрудниками 4-х ЦОН было выдано более 1 000 ОЭП. Также, работники консультировали граждан по вопросам цифровых навыков и цифровых проектах министерства, помогали скачивать мобильные приложения, показывали, как онлайн бронировать очередь в ЦОН и какие услуги доступны в ГПЭУ и моб. приложении "Тундук". На сегодняшний день на ГПЭУ https://portal.tunduk.kg/ доступно 148 услуг, из которых 97 моментальных услуг.

Все обладатели ОЭП могут в полном объеме пользоваться онлайн-услугами на государственном портале электронных услуг "Тундук" и мобильного приложения "Тундук", также пользователям доступны цифровые документы (ID-паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельство о регистрации рождения).

Сладкая вата, леденцы на палочке, воздушные шары и песни детства все вместе создали праздничную атмосферу в ЦОНах и окунули в мир детства. Дети - это наше будущее, и мы должны делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность, заботу и любовь. Мы надеемся, что проводимая работа в сфере цифрового развития будет также способствовать защите прав детей и обеспечению им лучших условий жизни".


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URL: https://www.vb.kg/430071
Теги:
дети, Кыргызстан
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