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"Аманат ЛТД" был оштрафован после обращения Госагентства по персданным

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Государственное агентство по защите персональных данных направило обращение в Министерство внутренних дел КР о необходимости принятия мер отношении ОсОО "Аманат Транс ЛТД". Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

"17 мая 2023 года данная компания была оштрафована в размере 20 расчетных показателей за совершенное правонарушение согласно законодательству КР.

Кроме того, "Аманат Транс ЛТД" прошли регистрацию в Реестре держателей массивов персональных данных.

Напомним, в интернет-изданиях появилась новость о выброшенных конвертах в мусорный бак с выписанными штрафами за нарушение правил дорожного движения по проекту "Безопасный город" в количестве порядка 80 штук. Госагентство по защите персональных данных направило в ОсОО "Аманат Транс ЛТД" предостережение о недопустимости таких инцидентов".


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URL: https://www.vb.kg/430098
Теги:
ДТП, штраф, Кыргызстан
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