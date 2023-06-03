"Аманат ЛТД" был оштрафован после обращения Госагентства по персданным

Государственное агентство по защите персональных данных направило обращение в Министерство внутренних дел КР о необходимости принятия мер отношении ОсОО "Аманат Транс ЛТД". Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

"17 мая 2023 года данная компания была оштрафована в размере 20 расчетных показателей за совершенное правонарушение согласно законодательству КР.

Кроме того, "Аманат Транс ЛТД" прошли регистрацию в Реестре держателей массивов персональных данных.

Напомним, в интернет-изданиях появилась новость о выброшенных конвертах в мусорный бак с выписанными штрафами за нарушение правил дорожного движения по проекту "Безопасный город" в количестве порядка 80 штук. Госагентство по защите персональных данных направило в ОсОО "Аманат Транс ЛТД" предостережение о недопустимости таких инцидентов".