Турция по требованию НАТО перебрасывает спецназ в Косово

Министерство национальной обороны Турции сообщило в субботу об отправке дополнительного военного подразделения в Косово, где ранее имели место стычки с участием этнических сербов, сообщает "Анадолу".

В ведомстве сообщили, что решение принято в ответ на требование Командования объединенных вооруженных сил НАТО (штаб-квартира в Наполи).

В Минобороны Турции подчеркнули, что Анкара продолжает вносить вклад в обеспечение мира и стабильности на международном уровне как на уровне двусторонних связей, так и в контексте миссий ООН, НАТО, ЕС и ОБСЕ.

"Турция придерживается конструктивной позиции и в вопросе разрешения путем диалога ситуации на севере дружественного и братского Косово, где имела место напряженность, угрожающая безопасности и стабильности региона. Анкара призывает все стороны проявлять сдержанность", - подчеркнули в ведомстве.

Согласно данным Минобороны Турции, подразделение турецкого спецназа будет переброшено до 4-5 июня в район казарм "Султана Мурата" в Косово.