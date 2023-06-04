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Турция по требованию НАТО перебрасывает спецназ в Косово

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Министерство национальной обороны Турции сообщило в субботу об отправке дополнительного военного подразделения в Косово, где ранее имели место стычки с участием этнических сербов, сообщает "Анадолу".

В ведомстве сообщили, что решение принято в ответ на требование Командования объединенных вооруженных сил НАТО (штаб-квартира в Наполи).

В Минобороны Турции подчеркнули, что Анкара продолжает вносить вклад в обеспечение мира и стабильности на международном уровне как на уровне двусторонних связей, так и в контексте миссий ООН, НАТО, ЕС и ОБСЕ.

"Турция придерживается конструктивной позиции и в вопросе разрешения путем диалога ситуации на севере дружественного и братского Косово, где имела место напряженность, угрожающая безопасности и стабильности региона. Анкара призывает все стороны проявлять сдержанность", - подчеркнули в ведомстве.

Согласно данным Минобороны Турции, подразделение турецкого спецназа будет переброшено до 4-5 июня в район казарм "Султана Мурата" в Косово.


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URL: https://www.vb.kg/430108
Теги:
НАТО, Турция, армия
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