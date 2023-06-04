Садыр Жапаров в качестве почетного гостя посетил инаугурацию Эрдогана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вместе с супругой Айгуль Жапаровой вчера, 3 июня, по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве почетных гостей посетили церемонию инаугурации турецкого лидера в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Торжественное мероприятие началось с объявленной минуты молчания в память о погибших в результате землетрясения в юго-восточной части Турции 6 февраля 2023 года, после чего прозвучал государственный гимн страны.

Избранный Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инаугурационной речью.

Далее для всех высокопоставленных гостей состоялся официальный прием от имени Президента Турции.