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Как тайные отношения с талибами обернулись для Пакистана крахом

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Примерно через две недели после того, как талибы захватили Афганистан в 2021 году, тогдашний глава пакистанского шпионского агентства прибыл в один из самых роскошных отелей Кабула, улыбаясь, попивая чай и, казалось, спокойно воспринимая возвращение боевиков к власти.

Генерал-лейтенант Фаиз Хамид из пакистанского шпионского агентства Inter-Services Intelligence имел основания полагать, что Пакистан собирается пожинать плоды тайной поддержки талибов в их борьбе с силами под руководством США. Взамен Пакистан ожидал, что группировка поможет обуздать ответвление у себя дома.

Почти два года спустя отношения между талибами и Пакистаном испортились, число террористических атак со стороны "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) возросло, а некоторые лидеры талибов даже пытаются наладить связи с заклятым врагом Пакистана - Индией.

Пакистан считает, что талибы глубоко связаны с ТТП и могут убедить его прекратить теракты, говорят люди, знакомые с этим вопросом. ТТП давно заявляет, что хочет свергнуть правительство в Исламабаде.

По словам людей, знакомых с ситуацией, некоторые фракции "Талибана" категорически против помощи Пакистану в борьбе с ТТП, и многие из них расстроены тем, что правительство в Исламабаде не признало их режим. Сотни бойцов "Талибана" также присоединились к ТТП, чтобы вести еще одну священную войну, говорят они.

Пакистан допустил "замечательный" просчет, сказал Фарид Мамундзай, посол Афганистана в Индии, представитель предыдущего режима страны, не связанного с Талибаном.

В прошлом году ТТП совершила больше всего нападений боевиков на пакистанской земле, чем в 2018 году. В январе этого года группировка убила не менее 100 человек в результате взрыва смертника в северо-западном городе Пешавар - одного из самых смертоносных нападений в своей истории. Четыре человека погибли 24 мая в результате взрыва автомобиля смертника, ответственность за который не взяли на себя ни ТТП, ни другие боевики.

Некоторые ключевые члены Талибана хотят, чтобы группировка дистанцировалась от Пакистана и продемонстрировала свою независимость, отмечают люди, знакомые с этим вопросом. Среди них мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам, который провел годы в пакистанской тюрьме после того, как был захвачен в плен в 2010 году во время войны с США, и мулла Мохаммад Якуб, министр обороны и сын основателя Талибана муллы Мохаммада Омара, сказали люди. Якуб публично возглавлял усилия по налаживанию отношений с Индией, в том числе призывал индийское правительство обучать силы Талибана.

Другие члены Талибана занимают иную позицию. Верховный лидер Хайбатулла Ахундзада заявил, что создание Пакистана "неисламское" и основано на наследии британских колониальных правителей, согласно январскому отчету Института мира США.

Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел и лидер влиятельной фракции, в прошлом году выступил посредником в заключении перемирия между Пакистаном и ТТП в попытке обеспечить прочный мир. Оно продлилось около шести месяцев.

Источники, знакомые с вопросом указывают, что некоторые бойцы "Талибана", помогающие ТТП, привезли оружие, оставленное США, включая М-16 и снайперские винтовки с тепловизионными очками ночного видения. Сотни боевиков ТТП, выпущенных талибами из кабульской тюрьмы после того, как группировка вернула себе власть, также вернулись воевать в Пакистан

Мумтаз Захра Балох, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана, отказалась от комментариев. Inter-Services Public Relations, медиа-крыло вооруженных сил, не отвечало на звонки и сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию.

Представители Талибана Забихулла Муджахед и Билал Карими не ответили на звонки и не ответили на сообщения WhatsApp с просьбой прокомментировать ситуацию. В заявлении, сделанном в феврале, ТТП заявила, что ведет "священную войну" против пакистанской армии и призвала политиков и других не становиться препятствием в этой войне.

В мае на встрече в Исламабаде с участием Пакистана, Китая и Талибана министр иностранных дел Талибана Амир Хан Муттаки сказал, что ТТП и Пакистан должны провести переговоры, но не предложил роли Талибана. Между тем, талибы договорились с Китаем и Пакистаном о распространении инициативы "Пояс и путь" на Афганистан.

Уход США "придал импульс деятельности ТТП", - сказал Ахмед Шариф Чодри, представитель пакистанской армии, на пресс-конференции 25 апреля. Около 239 человек, включая 137 офицеров и солдат, были убиты в сотнях нападений боевиков в этом году, сказал он.

Со своей стороны, талибы расстроены тем, что Пакистан не признал их режим, сказали люди, знакомые с вопросом. Но сделать это Пакистану будет сложно, учитывая санкции против талибов и необходимость того, чтобы Международный валютный фонд одобрил затянувшийся пакет мер по спасению Исламабада.

Пакистан является одним из основных союзников США, не входящих в НАТО. Хотя это дает некоторые военные и финансовые преимущества, это не включает в себя договор о взаимной обороне, который бы обязывал американские силы ответить в случае военного нападения. Некоторые американские законодатели на протяжении многих лет пытались отменить этот статус, отчасти из-за поддержки Пакистаном движения "Талибан".

"Во время войны Пакистан тайно помогал боевикам в их попытках свергнуть поддерживаемое США афганское правительство, более дружественное Индии, а также предоставлял убежище и медицинскую помощь лидерам и боевикам Талибана", - говорит Майкл Кугельман, директор Института Южной Азии в вашингтонском аналитическом центре Wilson Center.

ТТП - самая крупная и самая смертоносная из десятка повстанческих группировок Пакистана, тысячи боевиков которой являются выходцами из племенного пояса. Группа объявила о своем существовании в 2007 году после того, как пакистанские силы безопасности начали операцию против известной мечети в Исламабаде, которую подозревали в предоставлении убежища и подготовке исламских радикалов. В результате насилия погибло более 100 человек.

Нападения ТТП участились как раз в тот момент, когда Пакистан столкнулся с рядом других серьезных проблем. Политическая напряженность достигла предела. Более 10 000 человек, связанных с партией Хана "Пакистан Техрик-и-Инсаф", были арестованы в ходе полицейских рейдов после протестов после ареста Хана в мае. Хан и его жена были внесены в список лиц, запрещенных к полетам. Инфляция растет самыми быстрыми темпами в Азии, в результате чего многим из более чем 220 миллионов жителей страны становится трудно платить за топливо и продукты питания. А переговоры с МВФ находятся на критической стадии, поскольку международный кредитор до сих пор не выделил средства.

Учитывая все вышесказанное, уверенность ушедшего в отставку шефа ISI в кабульском отеле "Серена" выглядит неоправданной. "Пакистан давно рассчитывал на то, что талибы будут его лучшей стратегической ставкой в Афганистане - группой, готовой помочь Пакистану в реализации его интересов, включая борьбу с терроризмом", - говорит Кугельман. "Чего Пакистан, очевидно, не понимал, так это того, что "Талибан", когда ему больше не понадобится военное убежище в Пакистане, заявит о своей независимости от своего бывшего покровителя и откажется выполнять его приказы".


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URL: https://www.vb.kg/430130
Теги:
Афганистан, Пакистан, Талибан
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