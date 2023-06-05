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Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посетит Кыргызстан с госвизитом

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- Назгуль Абдыразакова
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Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 6-7 июня текущего года с государственным визитом посетит Кыргызскую Республику. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"Необходимо отметить, что это первый в истории страны приезд главы арабского государства в Кыргызскую Республику.

В рамках визита президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

Лидеры стран обсудят текущие вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы его дальнейшего развития и эффективного взаимодействия.

В ходе визита также планируется подписание ряда двусторонних документов", - сообщил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/430134
Теги:
визит, Катар, Кыргызстан
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