Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посетит Кыргызстан с госвизитом

Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 6-7 июня текущего года с государственным визитом посетит Кыргызскую Республику. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"Необходимо отметить, что это первый в истории страны приезд главы арабского государства в Кыргызскую Республику.

В рамках визита президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

Лидеры стран обсудят текущие вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы его дальнейшего развития и эффективного взаимодействия.

В ходе визита также планируется подписание ряда двусторонних документов", - сообщил Муратбек Азымбакиев.