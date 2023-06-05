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Известный тревел-блогер снял передачу про Кыргызстан

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- Назгуль Абдыразакова
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Известный тревел-блогер Михаил Ронкаинен снял передачу про Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития туризма в КР.

По ее данным, Михаил Ронкаинен - ведущий программы "Вне зоны доступа" посетил многие страны.

Впервые популярный тревел-блогер оказался в наших краях в 2018 году, когда здесь проходили III Всемирные игры кочевников. Его покорили наши богатые традиции, национальная кухня и, конечно, природа. Ашлян-фу, по его мнению, гораздо лучше, чем том ям. А Иссык-Куль – главное место в КР.

Программа о Кыргызской Республике, которую Михаил снял при поддержке фонда развития туризма в Кыргызской Республике, выйдет в эфир на телеканале "Моя планета".


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URL: https://www.vb.kg/430138
Теги:
Россия, туризм, Кыргызстан
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