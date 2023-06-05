Погода
$ 87.27 - 87.99
€ 93.50 - 94.50

В Бишкеке приостановили подачу воды на водоёмкие объекты

149  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" временно, до улучшения ситуации с водоснабжением горожан питьевой водой приостанавливает подачу воды на водоёмкие объекты. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, приостановлена подача воды в автомойки, бани, сауны, бассейны, оздоровительные комплексы, пункты по мытью ковровых, пуховых изделий, расположенные на территории ограниченной линией железной дороги, улицами Кривоносова – Муромская – Алыкулова – Северная – Семетей – Иманалиева – Шабдан Баатыра – Южной веткой БЧК – Достоевского.

Меры предприняты в целях рационального использования и предотвращения дефицита питьевой воды, в связи с падением статического и динамического уровня подземных вод на водозаборе "Орто-Алыш", ухудшением снабжения населения питьевой водой и в соответствии с законами КР "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", "О питьевой воде".

Предприятие действует на основании распоряжения мэрии Бишкека №116-р от 02.06.2023 г.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430148
Теги:
вода, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  