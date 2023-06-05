В Бишкеке приостановили подачу воды на водоёмкие объекты

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" временно, до улучшения ситуации с водоснабжением горожан питьевой водой приостанавливает подачу воды на водоёмкие объекты. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, приостановлена подача воды в автомойки, бани, сауны, бассейны, оздоровительные комплексы, пункты по мытью ковровых, пуховых изделий, расположенные на территории ограниченной линией железной дороги, улицами Кривоносова – Муромская – Алыкулова – Северная – Семетей – Иманалиева – Шабдан Баатыра – Южной веткой БЧК – Достоевского.

Меры предприняты в целях рационального использования и предотвращения дефицита питьевой воды, в связи с падением статического и динамического уровня подземных вод на водозаборе "Орто-Алыш", ухудшением снабжения населения питьевой водой и в соответствии с законами КР "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", "О питьевой воде".

Предприятие действует на основании распоряжения мэрии Бишкека №116-р от 02.06.2023 г.