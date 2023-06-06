ГНС за 5 месяцев собрала 94,8 млрд сомов налогов и страховых взносов

Государственная налоговая служба КР за январь-май 2023 года собрала 94 млрд 816,6 млн сомов налогов и страховых взносов. Установленный план перевыполнен на 1,6 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"По сравнению с аналогичным периодом 2022 года собрано больше на 15,3 млрд сомов.

В том числе собрано 69 млрд 761,7 млн сомов налогов и платежей. План перевыполнен на 594,2 млн сомов. По сравнению с 5-ю месяцами 2022 года больше на 8,9 млрд сомов.

Сумма собранных страховых взносов составила 25 млрд 54,9 млн сомов, что превышает план на 1,1 млрд сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 6,4 млрд сомов.

Одни из положительных факторов, влияющих на перевыполнение плановых показателей – улучшение налогового администрирования, проводимая работа по анализу и мониторингу всех отраслей экономики, выводу бизнеса из тени.

Кроме того, свои результаты дало внедрение компонентов цифровизации налоговых процедур – контрольно-кассовые машины, электронные товаротранспортные накладные, электронные счета-фактуры и др".