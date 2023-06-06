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Лавров обсудит в Душанбе и вопрос таджикско-кыргызского урегулирования

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров открывает рабочую неделю с визита в Душанбе, куда он прибыл накануне вечером с официальным визитом. Как ожидается, во вторник глава российского дипведомства будет принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также проведет переговоры со своим коллегой Сироджиддином Мухриддином, сообщает ТАСС.

В апреле Лавров и Мухриддин виделись на полях многосторонних министерских встреч в Самарканде. Третий по численности населения город Узбекистана принял за два дня переговоры министерского уровня стран - соседей Афганистана, Содружества Независимых Государств (СНГ), а также формата Россия - Центральная Азия. Примечательно, что Москва и Душанбе ведут плотный диалог во всех этих форматах, а значит, стоит ожидать, что намеченные в Самарканде темы региональной безопасности и угроз из Афганистана, военно-биологической активности США на пространстве СНГ, а также таджикско-киргизского урегулирования будут затронуты в повестке нынешних двусторонних встреч в Душанбе.

Наравне со внешними угрозами региональная стабильность в Центральной Азии и на пространстве СНГ сталкивается и со внутренними противоречиями отдельных стран. В частности, одним из таких вопросов остается до конца не решенный пограничный спор Таджикистана и Киргизии. Протяженность государственной границы между двумя странами составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации продолжаются с декабря 2002 года. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Последний из них произошел в начале осени 2022 года.

Москва последовательно выступает за скорейшее и окончательное урегулирование пограничного спора между Душанбе и Бишкеком и фиксирует определенные подвижки в этом вопросе. Так, в мае на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" замглавы МИД РФ Михаил Галузин с удовлетворением отметил "положительную динамику этого процесса". Он также указал, что Россия и ОДКБ остаются "безальтернативными гарантами безопасности" Центрально-Азиатского региона, а ключевыми элементами этой безопасности выступают военные базы РФ в Таджикистане и Киргизии. Вероятно, посещение Лавровым 201-й российской военной базы, которая 1 июня отметила 80-летие, послужит хорошим поводом для сверки часов по работе сторон в направлении урегулирования пограничных споров в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/430161
Теги:
Таджикистан, Сергей Лавров, Эмомали Рахмон
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