В ряде регионов Казахстана ожидается засуха в июне 2023 года

РГП "Казгидромет" предупредило о возможной засухе в июне в нескольких регионах Казахстана. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

В июне на территории Казахстана ожидаются условия увлажнения преимущественно около нормы. Однако, в некоторых районах северо-запада, юга, севера и центра страны возможна умеренная засуха.

По прогнозу, в Актюбинской области в районах Айтекебиск, Иргиз и Хромтау, в Костанайской области в районах Амангельды и Жангильдын, в Кызылординской области в Кармакчи и в Акмолинской области в районе Жаксын и в Карагандинской области в Шетском районе предстоит умеренная засуха.