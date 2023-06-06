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В ряде регионов Казахстана ожидается засуха в июне 2023 года

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РГП "Казгидромет" предупредило о возможной засухе в июне в нескольких регионах Казахстана. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

В июне на территории Казахстана ожидаются условия увлажнения преимущественно около нормы. Однако, в некоторых районах северо-запада, юга, севера и центра страны возможна умеренная засуха.

По прогнозу, в Актюбинской области в районах Айтекебиск, Иргиз и Хромтау, в Костанайской области в районах Амангельды и Жангильдын, в Кызылординской области в Кармакчи и в Акмолинской области в районе Жаксын и в Карагандинской области в Шетском районе предстоит умеренная засуха.


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URL: https://www.vb.kg/430171
Теги:
Казахстан, засуха
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