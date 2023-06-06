ГКНБ задержан частный нотариус по факту подделки документов

ГКНБ КР выявлена системная коррупционная схема по факту незаконного оформления и последующей перепродажи частной собственности умерших пожилых лиц, у которых отсутствуют родственники, путем подделки основного пакета документов на недвижимые имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, установлено что, чиновники мэрии выявляли недвижимые имущества одиноких пожилых умерших лиц и удостоверившись, что у них не имеются родственники, в сговоре с нотариусами и работниками Бишкекского филиала ГУ "Кадастр" подделывали документы на недвижимые имущества и переоформляли их на родственников одного из заинтересованных работников мэрии.

После проведения необходимых мнимых сделок по переоформлению недвижимого имущества и последующей перепродажи, полученная сумма денежных средств распределялось между вовлеченными в данную преступную схему лицами.

На основании собранных материалов 5 июня 2023 года в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики в рамках уголовного дела в ИВС СИЗО ГКНБ КР водворена частный нотариус "А.Ж.С.".

В настоящее время продолжается проведение необходимых следственно – оперативных мероприятий по выявлению и документированию других аналогичных фактов, совершенных со стороны работников мэрии г.Бишкек, ГУ "Кадастр" и частных нотариусов".