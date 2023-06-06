Погода
$ 87.32 - 87.87
€ 93.50 - 94.50

ГКНБ задержан частный нотариус по факту подделки документов

60  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР выявлена системная коррупционная схема по факту незаконного оформления и последующей перепродажи частной собственности умерших пожилых лиц, у которых отсутствуют родственники, путем подделки основного пакета документов на недвижимые имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, установлено что, чиновники мэрии выявляли недвижимые имущества одиноких пожилых умерших лиц и удостоверившись, что у них не имеются родственники, в сговоре с нотариусами и работниками Бишкекского филиала ГУ "Кадастр" подделывали документы на недвижимые имущества и переоформляли их на родственников одного из заинтересованных работников мэрии.

После проведения необходимых мнимых сделок по переоформлению недвижимого имущества и последующей перепродажи, полученная сумма денежных средств распределялось между вовлеченными в данную преступную схему лицами.

На основании собранных материалов 5 июня 2023 года в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики в рамках уголовного дела в ИВС СИЗО ГКНБ КР водворена частный нотариус "А.Ж.С.".

В настоящее время продолжается проведение необходимых следственно – оперативных мероприятий по выявлению и документированию других аналогичных фактов, совершенных со стороны работников мэрии г.Бишкек, ГУ "Кадастр" и частных нотариусов".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430172
Теги:
ГКНБ, задержание, нотариус, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  