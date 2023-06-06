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В смерти строителей в Караколе обвиняют стройкомпанию

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- Назгуль Абдыразакова
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В Караколе при строительстве аэропорта погибли двое строителей. Как сообщили редакции vb.kg очевидцы, несчастный случай произошел из-за халатности строительной фирмы.

"Не были соблюдены правила охраны труда и поэтому мы просим привлечь к ответственности виновных. Несмотря на смерть двоих граждан строительные работы продолжаются", - сообщили очевидцы.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской Сталбек Усубакунов пояснил редакции vb.kg, что в местную больницу поступили трое рабочих, которые работали на стройплощадке аэропорта.

"Один из пострадавших, 1978 года рождения, погиб на месте, второй, не приходя в сознание, скончался в реанимации, третий - рабочий в настоящее время находится в тяжелом состоянии. На место происшествия была направлена оперативно-следственная группа, где были опрошены свидетели. Было установлено, что примерно в 17.20 металлические конструкции упали. Когда другие строители подбежали на место происшествия, то увидели, что троих строителей придавила конструкция. Далее они были незамедлительно доставлены в больницу. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято решение", - рассказал он.


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URL: https://www.vb.kg/430176
Теги:
Иссык-Кульская область, несчастный случай, погибшие, строительство
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