В смерти строителей в Караколе обвиняют стройкомпанию

В Караколе при строительстве аэропорта погибли двое строителей. Как сообщили редакции vb.kg очевидцы, несчастный случай произошел из-за халатности строительной фирмы.

"Не были соблюдены правила охраны труда и поэтому мы просим привлечь к ответственности виновных. Несмотря на смерть двоих граждан строительные работы продолжаются", - сообщили очевидцы.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской Сталбек Усубакунов пояснил редакции vb.kg, что в местную больницу поступили трое рабочих, которые работали на стройплощадке аэропорта.

"Один из пострадавших, 1978 года рождения, погиб на месте, второй, не приходя в сознание, скончался в реанимации, третий - рабочий в настоящее время находится в тяжелом состоянии. На место происшествия была направлена оперативно-следственная группа, где были опрошены свидетели. Было установлено, что примерно в 17.20 металлические конструкции упали. Когда другие строители подбежали на место происшествия, то увидели, что троих строителей придавила конструкция. Далее они были незамедлительно доставлены в больницу. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято решение", - рассказал он.