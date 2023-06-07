Гражданка США похитила более миллиарда тенге из бюджета Казахстана

Прокуратура Казахстана объявила в международный розыск гражданку США, обвиняемую в хищении средств из бюджета на сумму более миллиарда, сообщает ВЭС24.

Причем наживалась американка на больных людях, которым требовалась срочная медицинская помощь. Вместе со своими подельниками аферистка поставляла в Казахстан старое медицинское оборудование по цене нового. Причем часть этого старья оказалась в совершенно нерабочем состоянии.

По информации прокуратуры Акмолинской области Казахстана, свои мошеннические действия гражданка США совершала совместно с бывшими руководителями областного управления здравоохранения. Сейчас экс-чиновники находятся под стражей. Американская гражданка находится в международном розыске, тем временем прокуратура по решению суда конфисковала принадлежащее ей в Казахстане имущество: здание частной клиники с земельным участком и автомобиль "Лексус".

Отметим, что выдача граждан США другим странам возможна лишь по решению американского суда, и подобные решения можно пересчитать по пальцам.