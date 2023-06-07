Погода
$ 87.25 - 87.90
€ 93.50 - 94.50

Гражданка США похитила более миллиарда тенге из бюджета Казахстана

253  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура Казахстана объявила в международный розыск гражданку США, обвиняемую в хищении средств из бюджета на сумму более миллиарда, сообщает ВЭС24.

Причем наживалась американка на больных людях, которым требовалась срочная медицинская помощь. Вместе со своими подельниками аферистка поставляла в Казахстан старое медицинское оборудование по цене нового. Причем часть этого старья оказалась в совершенно нерабочем состоянии.

По информации прокуратуры Акмолинской области Казахстана, свои мошеннические действия гражданка США совершала совместно с бывшими руководителями областного управления здравоохранения. Сейчас экс-чиновники находятся под стражей. Американская гражданка находится в международном розыске, тем временем прокуратура по решению суда конфисковала принадлежащее ей в Казахстане имущество: здание частной клиники с земельным участком и автомобиль "Лексус".

Отметим, что выдача граждан США другим странам возможна лишь по решению американского суда, и подобные решения можно пересчитать по пальцам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430182
Теги:
Казахстан, розыск, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  