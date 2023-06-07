При строительстве автодороги "Ош-Баткен-Исфана" присвоено 189 млн сомов

В ходе проверки установлено, что Министерством транспорта и коммуникаций за период 2017-2021 годы на счет подрядной организации за реконструкцию 75-108 км автодороги "Ош-Баткен-Исфана" перечислено 20 млн 136 тысяч 220 долларов. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, ответственные лица указанного Министерства, несмотря на то, что подрядная организация не выполнила работы на сумму 189 млн 200 тысяч 223 сомов, без продления банковской гарантии незаконно приняли акты выполненных работ и ввели дорогу в эксплуатацию.

В результате государству причинен ущерб в размере 189 млн 200 тысяч 223 сомов.

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 337 (Злоупотребление должностным положением), 245 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и 346 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование.