Погода
$ 87.25 - 87.90
€ 93.50 - 94.50

При строительстве автодороги "Ош-Баткен-Исфана" присвоено 189 млн сомов

223  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе проверки установлено, что Министерством транспорта и коммуникаций за период 2017-2021 годы на счет подрядной организации за реконструкцию 75-108 км автодороги "Ош-Баткен-Исфана" перечислено 20 млн 136 тысяч 220 долларов. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, ответственные лица указанного Министерства, несмотря на то, что подрядная организация не выполнила работы на сумму 189 млн 200 тысяч 223 сомов, без продления банковской гарантии незаконно приняли акты выполненных работ и ввели дорогу в эксплуатацию.

В результате государству причинен ущерб в размере 189 млн 200 тысяч 223 сомов.

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 337 (Злоупотребление должностным положением), 245 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и 346 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430200
Теги:
Баткенская область, Генеральная прокуратура, дороги, Ош, строительство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  