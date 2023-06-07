Блогерша из Казахстана организовала крупную сеть "элитных эскортниц"

Успешная модель и блогер из Алматы организовала крупную сеть "элитных эскортниц". Она подбирала девушек для богатых клиентов из числа своих подписчиц. Состоятельные мужчины выкладывали за красавиц до полумиллиона в час. Бизнес-леди брала 40% от выручки. Сейчас подозреваемая под арестом. Блогер имеет большую аудиторию в Instagram – свыше 100 тысяч подписчиков. На странице подозреваемой есть публикации с зарубежных курортов и ночных клубов. Она выкладывала фото дорогих автомобилей и ювелирных украшений. Но на первый взгляд безобидная 25-летняя девушка с эффектной внешностью оказалась сутенером. Обещала эскортницам большие перспективы: завести нужные знакомства и найти "спонсоров". Предприимчивая алматинка не только забирала себе процент от сводничества, но и брала с девушек по 300 долларов за вступление в группу. При этом неактивных красавиц из группы удаляли. За год блогер заработала больше 200 миллионов тенге. Во время обыска у подозреваемой изъяли ежедневник с записями по криминальному бизнесу, документы на недвижимость, две иномарки и наркотик "мефедрон". Организатору секс-бизнеса грозит 15 лет тюрьмы.

Источник: ktk.kz