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Блогерша из Казахстана организовала крупную сеть "элитных эскортниц"

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Успешная модель и блогер из Алматы организовала крупную сеть "элитных эскортниц". Она подбирала девушек для богатых клиентов из числа своих подписчиц. Состоятельные мужчины выкладывали за красавиц до полумиллиона в час. Бизнес-леди брала 40% от выручки. Сейчас подозреваемая под арестом. Блогер имеет большую аудиторию в Instagram – свыше 100 тысяч подписчиков. На странице подозреваемой есть публикации с зарубежных курортов и ночных клубов. Она выкладывала фото дорогих автомобилей и ювелирных украшений. Но на первый взгляд безобидная 25-летняя девушка с эффектной внешностью оказалась сутенером. Обещала эскортницам большие перспективы: завести нужные знакомства и найти "спонсоров". Предприимчивая алматинка не только забирала себе процент от сводничества, но и брала с девушек по 300 долларов за вступление в группу. При этом неактивных красавиц из группы удаляли. За год блогер заработала больше 200 миллионов тенге. Во время обыска у подозреваемой изъяли ежедневник с записями по криминальному бизнесу, документы на недвижимость, две иномарки и наркотик "мефедрон". Организатору секс-бизнеса грозит 15 лет тюрьмы.

Источник: ktk.kz


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URL: https://www.vb.kg/430203
Теги:
Казахстан, проституция, соцсети
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