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Как связаны сбежавший из Ысык-Атинского ИВС Сабыров и прокурор Абжалиев?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Адвокат Алия Турумбекова еще раз настаивает, чтобы глава ГКНБ Камчыбек Ташиев начал расследование по делу о побеге обвиняемого из ИВС Ысык-Атинского района, которое связано с разбойным нападением на молодого предпринимателя из Бишкека, чей автомобиль "Range Rover" нашли у прокурора Алмазбека Абжалиева. Об этом в интервью редакции vb.kg сказала она сама

По ее словам, совершивший побег из Ысык-Атинского ИВС Сабыров Кушубек имеет непосредственное отношение к этому делу и его недавний побег вызывает много вопросов, а точнее сомнений.

"Дело в том, что решением Ысык-Атинского районного суда ему была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу в СИЗО-1, но он по каким-то причинам все это время находился в ИВС Ысык-Атинского РОВД. Складывается впечатление, что его намерено там держали почти два месяца. Следственным органам нужно еще выяснить с какой целью было допущено такое явное нарушение. Теперь, как мне стало известно, что вину за его побег хотят повесить на оперативника, который ездил в Ош изымать автомобиль у Абжалиева и заодно допросить его. Теперь его хотят сделать крайним. Разве все это не наводит на определенные размышления о том, что делается все возможное, чтобы вытащить прокурора Абжалиева из под удара.

В этой связи я прошу председателя ГКНБ Камыбека Ташиева взять это дело под свой личный контроль, так как на наших глазах происходит полная вакханалия, когда виновным создают все условия для оправдания, а из невиновных хотят сделать преступников", - заявила адвокат.


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URL: https://www.vb.kg/430206
Теги:
Алиярбек Абжалиев, Кыргызстан, автомобили, Алия Турумбекова
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