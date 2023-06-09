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Токаев заявил, что Казахстан искоренил коррупцию

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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан прилагает все усилия для поддержания дружественных отношений с глобальными и региональными партнерами. Также в ходе Форума он сообщил, что стране удалось искоренить коррупцию, передает СМИ.

Внутри Казахстана мы предпринимаем новые усилия по проведению реформ, чтобы внедрить принципы справедливости, верховенства закона, равенства и правосудия. Мое кредо сформулировано четко: закон и порядок. Это прочная основа для построения "Нового Справедливого Казахстана", - заявил глава государства.

Он также добавил, что за очень короткий период времени Казахстан реформировал большинство институтов.

Мы ограничили полномочия президента, внесли изменения в Конституцию, перезагрузили политическую и экономическую системы, искоренили коррупцию. Так что современный Казахстан отличается от того, каким он был, скажем, два года назад, - дополнил президент.

Но по его словам, наш путь преобразования существующей системы еще далек от завершения.


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URL: https://www.vb.kg/430248
Теги:
Казахстан, коррупция, Касым-Жомарт Токаев
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