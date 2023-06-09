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Президент Садыр Жапаров принял генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, прибывшую в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области предотвращения последствий изменения климата, сохранения и развития культурного и исторического наследия.

Глава государства отметил, что Кыргызстан придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО, в частности расширению международных контактов в сферах образования и науки.

Садыр Жапаров обратил внимание на положительные изменения в стране, отметив, что Кыргызстан за последние годы занимает достойное место в мировом сообществе. Ведется усиленная работа по обеспечению политической и экономической стабильности страны, ее социальному и культурному развитию, проводится реформирование системы образования.

Он отметил, что данная работа направлена на повышение качества образования, развитие технологической грамотности и практических навыков, подготовку специалистов и расширение образовательных возможностей для всех граждан Кыргызстана. Особое внимание уделяется духовно-нравственному развитию личности и физическому воспитанию.

Как отметил Президент, в последние годы принимаются меры по развитию креативной индустрии, основанной на интеллектуальном потенциале человека и направленной на развитие инновационного предпринимательства.

Он выразил надежду на поддержку ЮНЕСКО в развитии национальной креативной индустрии, в первую очередь в Центральной Азии в рамках региональных инициатив по использованию технологий и цифровых инноваций.

Садыр Жапаров напомнил, что на протяжении последних десятилетий Кыргызстан является активным сторонником интересов горных стран на международной арене для решения вопросов устойчивого развития и последствий изменения климата.

"Считаю, что развитие сотрудничества между Кыргызской Республикой и ЮНЕСКО в области реализации проектов по пропаганде биологического и геологического разнообразия, научных исследований, прогнозирования будет способствовать сохранению горных экосистем и устойчивому развитию горных территорий через рациональное и бережное использование природных ресурсов", - подчеркнул Глава государства.

Обсуждая тему изменения климата, президент с удовлетворением отметил планируемое посещение Генеральным директором ЮНЕСКО в Кыргызстане ледников Адыгене и Голубина. О них ранее в ходе встречи в Нью-Йорке упоминал Садыр Жапаров, приглашая Одрэ Азуле, посетить Кыргызстан и лично увидеть, уменьшение площади ледников.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле в свою очередь поблагодарила Главу государства за оказанное гостеприимство, отметив, что для нее большая честь приехать впервые в Кыргызстан.

Она с большим удовлетворением подчеркнула активную позицию Кыргызстана в вопросах сотрудничества с ЮНЕСКО в деле сохранения культурного и исторического наследия человечества.

Кроме того, Одрэ Азуле обозначила имеющееся в Кыргызстане широкое и разнообразие нематериального наследия, отметив важность сохранения памятников истории и культуры Кыргызстана для будущих поколений.

Пользуясь случаем, генеральный директор ЮНЕСКО выразила слова благодарности Садыру Жапарову за возможность лично посетить упомянутые ледники в рамках ее пребывания в Кыргызстане и обратила внимание на расширение сотрудничества в вопросах изменения климата горных стран.

В завершение встречи Одрэ Азуле вручила президенту сертификат о включении рукописи эпоса "Манас" в варианте манасчы Сагымбая Орозбакова в список нематериального наследия.

Стороны выразили готовность развивать сотрудничество между Кыргызской Республикой и ЮНЕСКО, а также дальнейшие планы по реализации совместных программ.


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URL: https://www.vb.kg/430252
Теги:
президент, Франция, Кыргызстан, Садыр Жапаров, ЮНЕСКО
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