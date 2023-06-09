Во всеоружии. Готов ли Кыргызстан к отражению афганской угрозы?

Придя к власти в Афганистане, талибы заявляли, что займутся внутренними проблемами и атаковать чужие земли не станут. Но обещание, конечно, не сдержали: не прошло и двух лет, как они полезли к соседям. И не к кому-то, а к Ирану, обладающему мощной и хорошо оснащенной армией! Дальше есть вероятность экспансии талибов в Центральную Азию, о чем еще 8-10 лет назад предупреждали многие независимые эксперты.

Способны ли мы совладать с талибами? И на чью помощь нам рассчитывать в случае реальной угрозы с их стороны?

Вместе с союзниками

Сразу отметим, что в квалификации Вооруженных сил Кыргызстана мы не сомневаемся. Наши военные уже не раз доказывали свой патриотизм и высочайший уровень подготовки. Стоит отдать должное и руководству страны – в последние годы оно делает все возможное для повышения обороноспособности КР. Однако такого опытного и организованного противника, как талибы, у войск независимого Кыргызстана еще не было.

В этом ключе крайне важно членство нашей республики в Организации Договора о коллективной безопасности. Противостоять афганской угрозе в одиночку или вместе с союзниками – две совершенно разные вещи.

Военный эксперт Анвар Сартаев в эффективности ОДКБ не сомневается. "В начале 2022 года она помогла справиться с беспорядками в Алматы, сработав быстро и организованно, – вспоминает он. – Подразделения, входящие в ОДКБ, заслуживают того, чтобы иметь статус миротворцев. А сама организация способна стать хорошей заменой Варшавскому договору и выступать в качестве противовеса НАТО в многополярном мире".

Он отметил, что кыргызские военные постоянно участвуют в учениях ОДКБ и накапливают колоссальный опыт. Очередные учения пройдут в этом году на территории КР. "ОДКБ не просто нужна, но и должна расширяться. Было бы хорошо, если бы в нее вошли все страны СНГ. Это помогло бы укрепить мир на постсоветском пространстве, и мы смогли бы еще эффективнее противостоять угрозам извне", – говорит Анвар Сартаев.

На деле и на словах

Кроме Кыргызстана, в ОДКБ входят еще пять государств. Из них нашим самым близким союзником, несомненно, является Россия. Мы сотрудничаем с ней не только по линии ОДКБ, но и в двустороннем формате.

Долгие годы РФ помогает КР в оснащении армии современным вооружением и военной техникой. В 2017-м подписан новый договор, в соответствии с которым Россия поставляет нам военно-транспортные самолеты, вертолеты, зенитно-ракетные комплексы и бронетехнику.

В 2003-м открылась российская военная база в Канте. С первого дня она является одним из основных элементов безопасности не только нашей страны, но и всей Центральной Азии. Дислоцированные там средства ВКС РФ фактически защищают КР от нападения с воздуха.

Из более свежих проектов выделим создание объединенной системы противовоздушной обороны России и Кыргызстана. Благодаря ей в КР ощутимо возрастет количество современных российских ЗРК и радиус их действия. А, значит, вырастет и обороноспособность.

А что же НАТО? Может, стоит обратиться за поддержкой к нему? Увы, с реальными угрозами НАТО борется лишь на словах (зато активно участвует в баталиях политического характера). За годы деятельности альянса в том же Афганистане ситуация только ухудшилась. Фактически НАТО проиграло талибам и вселило в них уверенность в своих силах. Теперь, чтобы отразить эту угрозу, нам нужно быть во всеоружии.