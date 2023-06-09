Дональд Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о секретных документах

Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинуто обвинение по уголовному делу о засекреченных документах, которые были обнаружены в его резиденции в августе 2022 года, сообщает ASIA-Plus.

The New York Times, ссылаясь на два источника, пишет, что в обвинении будет семь эпизодов - в том числе ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию. Расследование ведет специально назначенный независимый прокурор Джек Смит.

Сам Дональд Трамп сказал, что о предъявлении обвинений сообщили его адвокатам.

"Коррумпированная администрация Байдена сообщила моим адвокатам, что мне предъявлено обвинение", - написал Трамп.

Он уточнил, что должен будет явиться в окружной суд США 13 июня. По его словам, большое федеральное жюри предъявило ему обвинение в связи с неправильным обращением с более чем сотней секретных документов, которые были обнаружены в прошлом году в его резиденции Мар-а-Лаго.

"Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США", - добавил Трамп.

В 2021 году Национальный архив США попросил Трампа вернуть забранные из Белого дома документы - связанные с работой президентов материалы считаются собственностью государства. В январе 2022 года 15 ящиков с бумагами были возвращены государству. После этого чиновники несколько месяцев требовали у Трампа вернуть остальные документы. В августе сотрудники ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента.

Статьи, по которым обвиняется Трамп, станут известны во вторник 13 июня, когда он формально должен будет сдаться полиции в Майами. После этого политику изберут меру пресечения, а материалы расследования будут опубликованы.

Трамп назвал себя невиновным, и заявил, что считает этот день "темным" для США.

Это уже второе уголовное дело против Трампа. В апреле он был обвинен Большим жюри штата Нью-Йорк по делу о фальсификации бизнес-отчетности. Суд над ним начнется в марте 2024 года.

Трамп является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии на предстоящих выборах. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.