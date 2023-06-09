В Кыргызстане планируют ввести в эксплуатацию радиофармацевтическую аптеку

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики и Госкорпорация "Росатом" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере неэнергетического применения атомных технологий в здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр здравоохранения Кыргызстана Гулнара Баатырова подписали документ, выражая намерение объединить усилия для развития высокотехнологичных медицинских услуг в Кыргызстане.

Главной целью сотрудничества является создание радиофармацевтической аптеки и центра, где будут применяться передовые методы диагностики и лечения онкологических и других заболеваний. В рамках соглашения Минздрав КР и "Росатом" уже сотрудничают в вопросе технологического оснащения и ввода в эксплуатацию отделения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) и радиофармацевтической аптеки на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) в Бишкеке. Этот проект реализуется в рамках программы технологической поддержки МАГАТЭ.

Российские специалисты в области атомной энергетики оказывают кыргызским коллегам содействие в подготовке необходимой разрешительной документации и обеспечивают безвозмездную поставку генераторов технеция-99 для калибровки оборудования. В рамках меморандума стороны планируют создать совместную рабочую группу и разработать концепцию развития современной централизованной радиофармацевтической аптеки и высокотехнологичного центра молекулярной визуализации, радионуклидной таргетной терапии и тераностики. Эти инновационные методики предлагают передовые подходы к диагностике и лечении онкологических и других социально значимых заболеваний.