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В Кыргызстане планируют ввести в эксплуатацию радиофармацевтическую аптеку

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство здравоохранения Кыргызской Республики и Госкорпорация "Росатом" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере неэнергетического применения атомных технологий в здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр здравоохранения Кыргызстана Гулнара Баатырова подписали документ, выражая намерение объединить усилия для развития высокотехнологичных медицинских услуг в Кыргызстане.

Главной целью сотрудничества является создание радиофармацевтической аптеки и центра, где будут применяться передовые методы диагностики и лечения онкологических и других заболеваний. В рамках соглашения Минздрав КР и "Росатом" уже сотрудничают в вопросе технологического оснащения и ввода в эксплуатацию отделения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) и радиофармацевтической аптеки на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) в Бишкеке. Этот проект реализуется в рамках программы технологической поддержки МАГАТЭ.

Российские специалисты в области атомной энергетики оказывают кыргызским коллегам содействие в подготовке необходимой разрешительной документации и обеспечивают безвозмездную поставку генераторов технеция-99 для калибровки оборудования. В рамках меморандума стороны планируют создать совместную рабочую группу и разработать концепцию развития современной централизованной радиофармацевтической аптеки и высокотехнологичного центра молекулярной визуализации, радионуклидной таргетной терапии и тераностики. Эти инновационные методики предлагают передовые подходы к диагностике и лечении онкологических и других социально значимых заболеваний.


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URL: https://www.vb.kg/430269
Теги:
Минздрав, Россия, Кыргызстан, здоровье
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