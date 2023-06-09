В России на ВДНХ открылась выставка Кыргызстана

В Москве на ВДНХ в рамках крупнейшего российского туристического Форума "Путешествуй" открылась выставка Кыргызской Республики, которая в этом году выступает его страной-партнером. Выставка будет проходить с 8-го по 11-ое июня. Об этом сообщает пресс-служба фонда поддержки развития туризма в КР.

Вкусная еда, национальные игры, интересные мастер-классы, показ мод и необычные сувениры - посетителей кыргызских павильонов ждет много интересного. Но, главное, запланирована большая деловая повестка. Представители туркомпаний Кыргызстана могут найти новых партнеров, а многочисленные гости форума – узнать больше обо всех туристических возможностях нашей страны и даже забронировать путешествие.

На официальном открытии Форума "Путешествуй" выступили заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, председатель комитета Государственной Думы РФ по туризму Сангаджи Тарбаев и советник президента фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Максат Усубалиев. Он напомнил, что Кыргызская Республика вошла в тройку наиболее популярных направлений для отдыха среди самостоятельных путешественников из России.

"Традиционно россияне предпочитали пляжный отдых в Кыргызстане – это отдых на озере Иссык-Куль. Но сейчас становится более востребованным приключенческий туризм - альпинизм, скалолазание, проживание в юртах, катание на лошадях, посещение древних крепостей, восхождение на высокие пики Тянь-Шаня. И мы можем предложить для российских путешественников все виды туризма", - подчеркнул Максат Усубалиев.

Сегодня же при поддержке и активном участии Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации прошло открытие национальной экспозиции. Всеобщее внимание привлекала большая национальная юрта с традиционным убранством. Она пользовалась большой популярностью среди взрослых и детей, давая каждому возможность приобщиться к кочевой культуре в самом сердце Москвы.

На форуме предусмотрена большая программа, представители Фонда поддержки развития в Кыргызской Республике и приглашенные ими эксперты расскажут про историю и обычаи кыргызского народа. В течение всех четырех дней будет много конкурсов и развлечений - национальные игры, выступление лучников, дегустация традиционной еды кочевников, танцоры и музыканты, fashion-show, мастер-классы по изготовлению шарфов, оберегов из кожи и войлока, росписи на глине, кураку - традиционной лоскутной технике, чий-куурчаку - созданию древнейшей куклы мира, а также скифским татуировкам.