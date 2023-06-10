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В Бишкеке милиция пресекла канал поставок "гашишного масло" из США (видео)

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР совместно с ГТС при МФ КР пресечена деятельность транснациональной наркогруппировки, наладившей устойчивый канал поставок наркотических средств "гашишное масло" из Соединенных штатов Америки,

через почтовые отправления. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В ходе проведения специальных следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 285 (Контрабанда предметов, в

отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики) и ст.282 (Незаконное

изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики пресечена деятельность транснациональной наркогруппировки.

Так, 11.05.2023 года в Бишкеке при получении наркотических средств был задержан гр. И.Р. 1992 г.р. житель столицы. По имеющимся оперативным сведениям отправитель из США систематично отправлял наркотические средства под видом продуктов питания.

Таким образом, общий вес изъятых наркотических средств в упакованном виде составил 970 гр.

Также, отметим, что данные наркотические средства "гашишное масло" были предназначены для заправки в электронные сигареты и вейпов. На черном рынке цена за 1 гр. заправленной капсулы наркотического средства "гашишное масло" составляет 100 долларов США.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц причастных к данному преступлению".


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URL: https://www.vb.kg/430276
Теги:
МВД, США, Кыргызстан, гашиш
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