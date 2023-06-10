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По делу главы айыл-окмоту Араванского района задержаны еще двое граждан

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- Бермет Таалайбекова
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По факту злоупотребления должностным положением в отношении должностных и ответственных лиц госучреждений Араванского района возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.337 ч.3 УК КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному делу, 17 мая 2023 года был задержан глава Тепе-Коргонского а/о М.М.А. Проведенной оценкой экспертизы установлено, что стоимость, незаконно выведенного в частную собственность земельного участка составляет 7,7 млн. сомов.

В рамках этого уголовного дела 5 июня 2023 года задержаны сотрудники ГУ "Кадастр" Араванского филиала И.А.Х и Ж.П.Ю. и водворены в ИВС по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.41-337 ч.3 УК КР.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/430281
Теги:
Араванский район, задержание, коррупция, ГКНБ
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