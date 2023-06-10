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В Баткенской области уволены ряд сотрудников после инцидента с флагом ИГИЛ

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Полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев провел координационное совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в повестку дня собрания были обсуждены три вопроса.

1. О деятельности, проводимой в направлении противодействия религиозному экстремизму

2. Об обеспечении безопасности дорожного движения

3. Об обеспечении безопасности детей на воде в детских оздоровительных и пришкольных лагерях.

Во встрече приняли участие главы районов и городов, руководители силовых структур, представители религиозных служб и все соответствующие руководители.

На совещании глава региона дал распоряжение мэру города Кызыл-Кия от 24 мая в связи с тем, что школьники подняли флаг террористической организации "ИГИЛ". В связи с этим дал поручение принять меры в отношении заместителя мэра по соцвопросам, начальника городского управления образования, директора школы поручено принять меры и пересмотреть их позиции.

По информации начальника областного УВД, инспектор по работе с несовершеннолетними подростками уволен со своей должности.

По результатам консультации были даны рекомендации и приняты решения по предотвращению выявленных проблем.

Полномочный представитель отметил, что "недавние инциденты с участием молодежи в регионе представляют собой большую угрозу и вызов, а профилактические меры в этом отношении неэффективны", и потребовал усилить контроль, а также,

- постоянное наблюдение и контроль за религиозной обстановкой

- проверить деятельность мечетей-медресе

- проверка уровня образования имамов

- наблюдение за проповедниками

- использование государственного языка в деятельности мечетей, использование официального языка в полиэтнических районах, соблюдение законов о государственном языке

- предотвратить разделение пятничных молитв на народы и племена

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием подростков

- поручено провести воспитательные мероприятия по обеспечению безопасности детей в период летнего отдыха.


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URL: https://www.vb.kg/430283
Теги:
Баткенская область, увольнение, флаг, экстремизм
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