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Румынского посла отозвали из Кении из-за слов об африканцах и обезьяне

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Бухарест отозвал посла Румынии в Кении Драгоша Виорела Цигэу на фоне разгоревшегося скандала - дипломата обвиняют в расистской риторике, сообщает издание Adevărul ("Правда").

"Посол Румынии в Кении был отозван в страну после масштабного дипломатического скандала, сейчас министерство иностранных дел инициировало процедуру его отставки с занимаемой должности. Такой шаг был предпринят после того, как стало известно об инциденте во время встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении Организации Объединенных Наций в Найроби. Драгош Виорел Цигэу сделал комментарий, который вызвал волну споров в дипломатическом сообществе и был расценен, как расистский. Увидев поблизости обезьяну, дипломат сказал: "Африканская группа присоединилась к нам", - пишет издание.

Эта реплика, как говорится в статье, показалась некоторым присутствующим бестактной и неуважительной и побудила африканскую сторону обратиться к румынскому послу за разъяснениями.

Африканские дипломаты сделали заявление, в котором подчеркнули важность создания атмосферы взаимного уважения, взаимопонимания и чуткости в дипломатической сфере. Они призвали принять надлежащие меры по урегулированию инцидентов, которые могут подорвать дипломатические отношения и увековечить стереотипы или предубеждения.

Adevărul уточняет, что инцидент произошел еще в середине апреля, однако о нем стало известно только на днях. Также сообщается, что дипломатический контрольно-оценочный орган (CCED) МИД Румынии начал проверку по этому случаю и инициировал процедуры, "в том числе для установления внутренних мер МИД, которые требуются в данной ситуации".

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/430295
Теги:
Румыния, Африка, посол
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