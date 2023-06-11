Президент Садыр Жапаров сделал последнее предупреждение коррупционерам

Президент Садыр Жапаров сделал последнее предупреждение чиновникам-коррупционерам. Соответствующий пост глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

В обращении к чиновникам говорится:

"Два месяца назад мы приземлились в аэропорту Тамчы и направились в сторону Чолпон-Аты. На повороте из аэропорта бросилась в глаза остановка, больше похожая на туалет. Я сразу позвонил генеральному прокурору и попросил проверить, кто построил, на какие деньги, сколько ушло. После мне сообщили, что было потрачено 840 тыс. сомов, деньги выделены компанией "Кумтор", а построил айыл окмоту. Разумеется, тех, кто присвоил деньги, задержали. Они возвращают вдвое больше, чем украли. Теперь посмотрите, мы построили там остановку всего за 351 тыс. сомов. Посмотрите на разницу – она стеклянная, ночью светится. Выглядит тоже хорошо. Она прослужит 15-20 лет.

Почему я публикую это? Уважаемые госслужащие, хочу, чтобы это было вам уроком. Вы воровали таким способом 33 года. Вот почему наша страна не двигалась вперед, не развивалась, была разворована и ограблена. Теперь такого больше не будет. Я предупреждал вас всех раньше и предупрежу снова. Отныне украденную сумму вы компенсируете не вдвое, а в 5-10 раз, и даже из тюрьмы не выйдете. Это мое последнее предупреждение.

Другой пример. В городе Таласе на строительство детской площадки потратили 4 млн 880 тыс. сомов. Об этом узнали сотрудники ГКНБ.

Как они, не стесняясь, говорили, что на строительство ушло столько денег? Всех арестовали, украденные деньги вернули государству. Теперь на этом месте мы снова построим детскую площадку, но под моим контролем. Позже расскажем, как построили и сколько денег ушло.

Уважаемые государственные служащие, прекратите таким способом воровать деньги. Сейчас на пороге 21 век. Мы узнаем стоимость материалов, подсчитаем все и раскроем воровство".

Источник: Кабар