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Определены места дислокации стационарных и передвижных постов ГУОБДД МВД

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В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в периодтуристического сезона 2023 года Министерством внутренних дел Кыргызской Республики разработан комплексный план мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности туристов, сообщает пресс-служба ведомства.

В мае месяце издано распоряжение МВД КР "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения летнего туристического сезона 2023 года.

В связи с данным распоряжением был произведен расчет сил и средств подразделений органов внутренних дел, задействованных для обеспечения безопасности в период летнего сезона туристической активности.

Утвержден план комплексных мероприятий, включающий в себя организационные решения, оперативно-профилактические мероприятия, меры по обеспечению безопасности дорожного движения и другие. Милиция будет тесно взаимодействовать с государственными организациями и органами местного самоуправления в вопросах обеспечения безопасности туристов.

Численность нарядов органов внутренних дел, привлеченных к обеспечению общественного порядка, может быть увеличена в зависимости от изменения оперативной обстановки и количества въехавших туристов. В целях содействия работе милиции привлекаются также общественные формирования - около 1000 добровольных народных дружинников.

В Иссык-Кульском районе в здании Бостеринского ПОМ создан временный штаб по обеспечению безопасности в период летнего туристического сезона и по координации и распределению приданных сил и средств. Созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы. В обеспечении охраны правопорядка будут задействованы приданные силы – милиционеры полка

специального назначение "Шумкар" МВД.

На территории Иссык-Кульской области функционируют около 700 курортно-оздоровительных учреждений, включая дома отдыха, туристические базы, детские центры отдыха. Осуществляется комплекс мероприятий оперативно-профилактического характера в целях надлежащего обеспечения общественного порядка и безопасности. В преддверии туристического сезона

сотрудниками милиции совместно с госадминистрациями и органами местного самоуправления будут обследованы туристические маршруты, курортно-оздоровительные учреждения, где особое внимание уделяется наличию видеонаблюдения и освещения территории, технической

укреплённости, освещению в ночное время населенных пунктов курортной зоны, развитию информационных систем на автодорогах государственного значения.

С учетом анализа определяется дислокация постов и маршрутов патрулирования, запланированы оперативные и профилактические мероприятия. В период туристического сезона в городах Бишкек, Чолпон-Ата, Ош будет работать туристическая милиция, которые занимаются

обеспечением безопасности, оказанием содействия в решении возникающих вопросов, консультированием и информированием туристов.

Также организовываются круглосуточные посты в Боомском ущелье и по автодороге Бишкек - Ош на перевале Тоо-Ашуу, в том числе дежурство скорой помощи и спасателей МЧС, которые при необходимости будут оперативно выезжать и оказывать медицинскую помощь. Определены места

постоянной дислокации стационарных и передвижных постов ГУОБДД МВД по автодорогам "Кордай-Бишкек", "Аэропорт Манас-Бишкек", "Северная объездная - г.Бишкек", "Бишкек - Балыкчы - Каракол" (севером и югом), сотрудники ГУОБДД несут службу только на патрульном автотранспорте с указанием телефонов доверия на кузове автомобиля.

В настоящее время реализовывается комплекс оперативных и профилактических мероприятий, усиливаются меры по охране общественного порядка в курортных зонах, активизирована работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Профилактические рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе до конца туристического сезона.

С личным составом органов внутренних дел проведены инструктажи о строгом соблюдении законности и служебной дисциплины.


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URL: https://www.vb.kg/430305
Теги:
МВД, туризм, Кыргызстан, ГУОБДД
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