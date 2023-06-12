СМИ: В Бишкеке задержали антивоенную активистку из России

В Кыргызстане задержана еще одна россиянка, фигурантка дела "Левого сопротивления" и экс-пресс-секретарь движения "За права человека" Алена Крылова. Об этом "Соте" сообщили три источника в Бишкеке

По данным СМИ, это уже третий за последнее время случай поимки скрывающихся в Бишкеке политэмигрантов из России.

"Задержание произошло ещё 4 июня, однако известно о нем стало только сейчас. Крылова гуляла в центре Бишкека, где была задержана для последующей передачи в Россию: где против нее возбуждено уголовное дело о "создании экстремистского сообщества". Помимо Крыловой, фигурантами дела являются ещё 5 человек, в том числе политзаключенная Дарья Полюдова.

Суть "экстремистских" действий "Левого сопротивления", в участии в котором обвиняют Крылову, заключалась в "митингах, шествиях и пикетированиях, направленных на дискредитацию власти и провоцирование столкновений с полицией".

Задержания российских активистов в Бишкеке могут быть связаны с установкой в центре столицы Киргизии системы распознавания лиц "Безопасный город".

Напомним, в последнее время в Бишкеке были задержаны два преследуемых в России активиста: Лев Скорякин (дело о баннере против ФСБ) и Алексей Рожков (дело о поджоге военкомата, уже депортирован в РФ)", - пишет телеграмм-канал.