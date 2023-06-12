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В Бишкеке отменен концерт российской панк-рок-группы "Порнофильмы"

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В Бишкеке отменён концерт российской панк-рок-группы "Порнофильмы". Об этом музыканты написали в своем телеграмм-канале.

"Друзья! Как вы уже знаете, наш концерт в городе Бишкек отменен.

Рассказываем о причинах. В клуб, где мы собирались играть, с угрозами пришли силовики. Мы искали альтернативы, но всем площадкам в Бишкеке очень быстро и четко дали понять, что провести наш концерт никому не дадут. После долгих переговоров и поисков хоть каких-либо вариантов, мы так и не смогли ничего сделать.

Нам очень жаль, что всё так получилось. Мы знаем, как вы нас ждали. Мы и сами очень ждали этого концерта и бесконечно огорчены сложившимися обстоятельствами. Приносим огромные извинения всем, кто ждал нашего приезда в Бишкек.

Деньги за билеты всем вернутся автоматически", - написали музыканты.

Отметим, панк-рок-группа "Порнофильмы" после начала военных действий в Украине эмигрировала из РФ.


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URL: https://www.vb.kg/430312
Теги:
музыка, Россия, Кыргызстан
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