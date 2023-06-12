Граждане КР до 24 июля могут подать заявление на получение соцвычета

Государственная налоговая служба КР информирует, что граждане до 24 июля имеют право подать заявление на получение социального или имущественного вычета на основании представленных за предыдущие годы налоговых деклараций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, такой срок установлен в связи с принятием закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", который вступил в силу 9 июня 2023 года.

В соответствии со статьями 196 и 197 Налогового кодекса КР, налогоплательщики имеют возможность в течение 45 календарных дней после вступления в силу этого Закона обратиться в налоговый орган с заявлением о получении социального и/или имущественного вычета. Для этого нужно приложить соответствующие документы, подтверждающие право на вычет.

Письменное заявление о своих правах на социальный вычет и имущественный вычет является основанием неуничтожения налоговой декларации налогоплательщика до принятия налоговым органом соответствующего решения.

Следует обратить внимание, что с момента вступления в силу вышеуказанного закона принятие первичных и уточненных налоговых деклараций в целях получения имущественного вычета не допускается.