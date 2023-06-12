Погода
$ 87.50 - 88.00
€ 93.77 - 94.77

Граждане КР до 24 июля могут подать заявление на получение соцвычета

187  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба КР информирует, что граждане до 24 июля имеют право подать заявление на получение социального или имущественного вычета на основании представленных за предыдущие годы налоговых деклараций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, такой срок установлен в связи с принятием закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", который вступил в силу 9 июня 2023 года.

В соответствии со статьями 196 и 197 Налогового кодекса КР, налогоплательщики имеют возможность в течение 45 календарных дней после вступления в силу этого Закона обратиться в налоговый орган с заявлением о получении социального и/или имущественного вычета. Для этого нужно приложить соответствующие документы, подтверждающие право на вычет.

Письменное заявление о своих правах на социальный вычет и имущественный вычет является основанием неуничтожения налоговой декларации налогоплательщика до принятия налоговым органом соответствующего решения.

Следует обратить внимание, что с момента вступления в силу вышеуказанного закона принятие первичных и уточненных налоговых деклараций в целях получения имущественного вычета не допускается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430321
Теги:
ГНС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  