Президент Садыр Жапаров проведет заседание Совета безопасности страны

Под председательством президента Садыра Жапарова завтра, 13 июня, состоится очередное заседание Совета безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на заседании будут рассмотрены вопросы о состоянии и направлениях развития Вооруженных Сил Кыргызской Республики, предложения по перечню стратегических объектов Кыргызстана.

В мероприятии примут участие члены Совета безопасности, члены кабинета министров, руководители правоохранительных и силовых структур, полномочные представители президента страны в Баткенской, Ошской областях, мэр города Бишкек и другие.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире НТРК, на республиканских и областных телеканалах и на страницах в социальных сетях.

Начало трансляции в 10:00 ч.