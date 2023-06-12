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Президент Садыр Жапаров проведет заседание Совета безопасности страны

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- Бермет Таалайбекова
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Под председательством президента Садыра Жапарова завтра, 13 июня, состоится очередное заседание Совета безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на заседании будут рассмотрены вопросы о состоянии и направлениях развития Вооруженных Сил Кыргызской Республики, предложения по перечню стратегических объектов Кыргызстана.

В мероприятии примут участие члены Совета безопасности, члены кабинета министров, руководители правоохранительных и силовых структур, полномочные представители президента страны в Баткенской, Ошской областях, мэр города Бишкек и другие.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире НТРК, на республиканских и областных телеканалах и на страницах в социальных сетях.

Начало трансляции в 10:00 ч.


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URL: https://www.vb.kg/430335
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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