В Ала-Буке при получении взятки задержан следователь районной прокуратуры

Государственным комитетом национальной безопасности совместно с Генеральной прокуратурой КР 14 июня текущего года в здании прокуратуры Ала-Букинского района Жалал-Абадской области с поличным задержан старший следователь прокуратуры А.А.К.. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, следователь был задержан при получении взятки в сумме 100 тысяч сомов за положительное решение вопроса по уголовному делу, находящемуся в производстве суда.

"Денежные средства были обнаружены в автомашине задержанного", - говорится в сообщении.