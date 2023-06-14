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В Ала-Буке при получении взятки задержан следователь районной прокуратуры

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- Бермет Таалайбекова
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Государственным комитетом национальной безопасности совместно с Генеральной прокуратурой КР 14 июня текущего года в здании прокуратуры Ала-Букинского района Жалал-Абадской области с поличным задержан старший следователь прокуратуры А.А.К.. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, следователь был задержан при получении взятки в сумме 100 тысяч сомов за положительное решение вопроса по уголовному делу, находящемуся в производстве суда.

"Денежные средства были обнаружены в автомашине задержанного", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/430373
Теги:
Ала-Букинский район, Джалал-Абадская область, задержание, коррупция, Генеральная прокуратура
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