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Волгоградский студент, сжегший Коран, будет сидеть в Чечне

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Волгоградский студент Никита Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов, заявил на встрече с российскими военкорами президент России Владимир Путин., сообщает телеграмм-канал ASTRA.

"Журавеля задержали 21 мая, после того, как в соцсетях появилось видео, автор которого сжигает Коран на фоне мечети. По данным следствия, Журавель признался, что сжег Коран "по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей", а ролик передал сотруднику Службы безопасности Украины. Журавеля арестовали до 20 июля, а в конце мая доставили в СИЗО в Чечне.

Приговор ему еще не вынесен.

Никита Журавель после задержания признался, что совершил плохой поступок и попросил прощения у мусульман всего мира. В отношении него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих".


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URL: https://www.vb.kg/430382
Теги:
Владимир Путин, Чечня
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