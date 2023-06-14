Волгоградский студент, сжегший Коран, будет сидеть в Чечне

Волгоградский студент Никита Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов, заявил на встрече с российскими военкорами президент России Владимир Путин., сообщает телеграмм-канал ASTRA.

"Журавеля задержали 21 мая, после того, как в соцсетях появилось видео, автор которого сжигает Коран на фоне мечети. По данным следствия, Журавель признался, что сжег Коран "по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей", а ролик передал сотруднику Службы безопасности Украины. Журавеля арестовали до 20 июля, а в конце мая доставили в СИЗО в Чечне.

Приговор ему еще не вынесен.

Никита Журавель после задержания признался, что совершил плохой поступок и попросил прощения у мусульман всего мира. В отношении него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих".