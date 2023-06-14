В Баткене ведется строительство 44 социальных объектов

В 2023 году в Баткенской области за счет средств республиканского бюджета запланировано строительство в общей сложности 44 объектов социального значения. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Баткенской области.

На указанные 44 объекта предусмотрено 266 миллионов 843 тысяч сомов.

Будет построено:

29 школ;

3 учреждения здравоохранения;

2 учреждения культуры;

4 жилых дома, также 6 объектов снабжения чистой водой.

До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 14 социальных объектов.