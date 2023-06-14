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В Баткене ведется строительство 44 социальных объектов

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- Назгуль Абдыразакова
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В 2023 году в Баткенской области за счет средств республиканского бюджета запланировано строительство в общей сложности 44 объектов социального значения. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Баткенской области.

На указанные 44 объекта предусмотрено 266 миллионов 843 тысяч сомов.

Будет построено:

29 школ;

3 учреждения здравоохранения;

2 учреждения культуры;

4 жилых дома, также 6 объектов снабжения чистой водой.

До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 14 социальных объектов.


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URL: https://www.vb.kg/430393
Теги:
Баткенская область, строительство
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