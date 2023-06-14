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На Иссык-Куле любые ограждение для пляжа будут демонтированы

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На Иссык-Куле любые ограждение для пляжа будут демонтированы. Об этом сообщает пресс-служба президента. По ее данным, глава государства Садыр Жапаров подписал указ "О внесении изменения в указ президента Кыргызской Республики "Об обеспечении права жителей населенных пунктов Иссык-Кульской области на доступ к пляжным зонам" от 13 мая 2022 года № 150".

Внесенные изменения предусматривают демонтаж ограждений (стены, решетки, металлические сетки), расположенных в пляжных зонах озера Иссык-Куль, которые препятствуют свободному доступу к ним граждан, а также запрет их дальнейшего возведения.

В целях защиты экономических и социальных интересов жителей населенных пунктов, расположенных в курортно-рекреационной зоне озера Иссык-Куль, обеспечения их свободного доступа к пляжным зонам и предотвращения возможных негативных последствий, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Внести в указ президента Кыргызской Республики "Об обеспечении права жителей населенных пунктов Иссык-Кульской области на доступ к пляжным зонам" от 13 мая 2022 года № 150 следующее изменение:

– в абзаце третьем пункта 2 слова "не предусматривают распашные калитки и" исключить.

2. Кабинету министров Кыргызской Республики принять необходимые организационные, финансовые и иные меры, вытекающие из настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/430399
Теги:
Иссык-Кульская область, президент, досуг, Садыр Жапаров
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