Почти на 19 миллионов сомов выданы полисы ОМС в Кыргызстане

"За пять месяцев этого года незастрахованные жители Кыргызстана, в том числе иностранные граждане, временно или постоянно находящиеся в нашей стране, а также беженцы с подтвержденным статусом приобрели полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) на сумму 18 миллионов 956 тысяч 492 сомов. Большая часть из них, а именно: 11 миллионов 431 тысяча 492 сомов поступили в последние два месяца после вступления в силу Закона "О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике", согласно которому статус застрахованного стал обязательным для всех граждан", - рассказал vb.kg председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов.

По его словам, наибольшее количество полисов приобрели жители Ошской, Нарынской, Чуйской областей и города Бишкек. Жители Лейлекского и Баткенского районов Баткенской области и города Баткен временно освобождены от обязательного медицинского страхования.

"Средства, получаемые от реализации полиса ОМС, направляются на обеспечение застрахованных граждан льготным лечением, включающим пакет медицинских услуг на амбулаторном уровне, в том числе бесплатные лабораторно-диагностические исследования и приобретение лекарств в аптеках со скидкой до 50%. Все застрахованные по ОМС при госпитализации вносят сооплату среднего уровня. Эти средства также будут целенаправленно использованы для оснащения ЦСМ и больниц современным медицинским оборудованием, - пояснила vb.kg первый заместитель председателя ФОМС Клара Оскомбаева.

Как она отметила, более двадцати тысяч беременных женщин получили бесплатные полисы ОМС, что дало им возможность приобретать лекарства для профилактики анемии и пороков развития плода со скидкой до 50%, при этом на фолиевую кислоту, так необходимую особенно в период беременности, сумма возмещения повышена почти в два раза. Фонд ОМС берет на себя оплату и оставшейся суммы за приобретение этих лекарств в аптеках.

Как пояснили в Фонде ОМС, для максимального комфорта граждан при приобретении полиса ОМС фонд заключил соглашение с универсальной платежной системой "Pay24". Эта система предоставляет возможность населению Кыргызстана мгновенно оплатить полис ОМС в любое время суток. Теперь каждый незастрахованный гражданин может приобрести его по месту жительства, то есть ему не надо обращаться в Центр семейной медицины или территориальные управления Фонда ОМС.