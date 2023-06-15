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В Кыргызстане ежегодно будут выбирать лучшего учителя и воспитателя

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров подписал указ "О проведении ежегодного республиканского конкурса для педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, задачами данного указа являются популяризация педагогической профессии, распространение передового инновационного педагогического опыта лучших учителей и лучших воспитателей государственных и муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций.

В целях реализации кадровой политики, направленной на улучшение качества образовательного процесса, формирование высокопрофессионального кадрового состава государственных и муниципальных образовательных организаций дошкольного и начального, основного, среднего общего образования, повышение престижа труда педагогических работников, в соответствии со статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1.Ежегодно на постоянной основе проводить республиканские конкурсы "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель года" (далее – ежегодные республиканские конкурсы).

2. Установить, что:

1) ежегодные республиканские конкурсы проводятся централизованно Министерством образования и науки Кыргызской Республики за счет средств республиканского бюджета и фонда президента Кыргызской Республики;

2) в ежегодных республиканских конкурсах могут принимать участие:

- учителя-предметники и учителя начальных классов общеобразовательных организаций государственной и муниципальной формы собственности, работающие в общеобразовательной организации в должности учителя;

- воспитатели, методисты, учителя, музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций государственной и муниципальной формы собственности, работающие в дошкольной образовательной организации на вышеуказанных должностях;

3) повторное присуждение премий "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель года" одному и тому же лицу не допускается;

4) подведение итогов и церемония награждения ежегодных республиканских конкурсов проводятся 5 октября в преддверии профессионального праздника – Международного дня учителя.

3.Кабинету министров Кыргызской Республики принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего указа.

4.Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

1) разработать и внести в установленном порядке в кабинет министров Кыргызской Республики проект порядка проведения ежегодных республиканских конкурсов "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель года";

2) разработать и провести апробацию тестовых и оценочных инструментов для проведения ежегодных республиканских конкурсов.

5.Полномочным представителям президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления (по согласованию) оказывать всемерное содействие Министерству образования и науки Кыргызской Республики в проведении ежегодных республиканских конкурсов.


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URL: https://www.vb.kg/430411
Теги:
детский сад, школа, Кыргызстан, учителя, Министерство образования, Садыр Жапаров
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