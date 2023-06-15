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Казахстанского певца задержали в наркотическом опьянении за рулем авто

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Казахстанского певца Торегали Тореали задержали в наркотическом опьянении за рулем авто.

В сети появилось подробное видео задержания артиста.

На опубликованном ролике видно, как правоохранители преследуют автомобиль Lexus, за рулем которого находился певец Торегали Тореали. По всей видимости, погоня закончилась в тот момент, когда артист попал в пробку.

Далее видно, как стражи порядка обступили автомобиль нарушителя и уговаривают его заглушить двигатель и сдаться властям. В ответ водитель выругался и попытался объехать впереди стоящую ГАЗель.

Видео, похожее на сцену из боевика, закончилось тем, что к Торегали Тореали применили силу: полиция выволокла мужчину из автомобиля и скрутила.

Вероятно, спутница певца находилась все это время в салоне машины - на видео отчетливо слышны женские крики.

Как сообщили в полиции, артист находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении Торегали Тореали составлено шесть протоколов по различным статьям.

Источник: lada.kz


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URL: https://www.vb.kg/430413
Теги:
задержание, Казахстан, наркотики
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