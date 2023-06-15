В Бишкеке собирают средства на проведение фестиваля "Дарыя Fest". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, жители могут перевести любую сумму на проведение фестиваля Дарья fest на набережной реки Ала-Арча, и таким образом, помочь активистам в проведении городского фестиваля уже во второй раз. Благодаря вкладу жителей, 25 июня заброшенный берег реки Ала-Арча за ТЦ Азия Молл превратится в общественное пространство с настольными играми, мастер-классами, музыкой, ярмаркой, лекторием и зоной стрит-арта. На берегу реки Ала-Арча творческая группа Basicolors вместе с художниками из Германии нарисуют большую граффити-работу. Берег реки станет таким, каким он должен быть - комфортным общественным пространством для отдыха и прохлады.

Дарыя fest - праздник, который жители организуют сами для себя. Улучшение набережных возможно только при участии самих бишкекчан. По словам организаторов на фестиваль нужно 300 тысяч сомов. На данный момент организаторам не хватает около 200 000 сомов, которые они надеются собрать силами горожан на то, чтобы превратить пустырь реки в популярное место хотя бы на один день. Деньги нужны на материалы для скамеек на набережной, аренду оборудования, навесов, проведение мастер-классов, оплату работы мастеров, музыкантов и команды. Вход на фестиваль будет бесплатным.

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